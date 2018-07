Dorival faz duas mudanças no Santos para jogo com o Sport

O técnico Dorival Junior definiu nesta terça-feira que o meia Marquinhos Gabriel e o zagueiro Paulo Ricardo serão as novidades no Santos para enfrentar o Sport, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogo na Vila Belmiro vale como a partida de volta da terceira fase e na ida, no Recife, o time pernambucano ganhou por 2 a 1.

No treino desta terça no CT Rei Pelé o treinador testou formações para as vagas de Lucas Lima, suspenso, e Thiago Maia, que se recupera de pancada na cabeça sofrida no último domingo. Dorival Junior mudou o meio-campo quatro vezes até definir pelas entradas de Marquinhos Gabriel e a improvisação de Paulo Ricardo como volante.

A equipe, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, precisa apenas de uma vitória simples para avançar às oitavas de final da competição. O time deve ser escalado com: Vanderlei; Victor Ferraz, Werley, David Braz e Zeca; Paulo Ricardo, Renato e Marquinhos Gabriel; Geuvânio, Gabriel e Ricardo Oliveira.