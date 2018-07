Dorival faz elogios a Gabriel Jesus e minimiza mudança no gol do Palmeiras

Na véspera do clássico a ser disputado na Vila Belmiro, neste sábado, o técnico Dorival Júnior foi só elogios ao rival Palmeiras, nesta sexta-feira. O treinador do Santos exaltou o desempenho e a importância de Gabriel Jesus para o líder do campeonato e minimizou a mudança no gol, em razão do desfalque de Jailson.

"O Gabriel sabe os atalhos, a velocidade, faz a movimentação em diagonal curta para receber em profundidade. É diferenciado e sabe como atuar em qualquer função. Não é fácil contê-lo, reconheço. Ele vem em crescente fantástica e temos que ter atenção para não sermos surpreendidos", alertou Dorival Júnior. "Fico feliz com o crescimento desse garoto."

Se no ataque a preocupação é Gabriel Jesus, na defesa palmeirense, o Santos terá pela frente um goleiro de menor experiência, seja com Vagner ou Vinícius - o técnico Cuca ainda não divulgou quem será o titular neste sábado. Mas, independente da escolha, Dorival já avisou que tratará dificuldades ao ataque santista.

"O Palmeiras sempre teve uma grande escola de goleiros. Vagner é garoto e merece créditos por tudo que já conquistou na carreira. Estamos esperando qualquer uma das opções, sabendo do grande elenco do Palmeiras, e não só um grande goleiro. Para nós, não altera muito. O Palmeiras estará bem servido", disse o técnico.

Em relação ao time da Vila, Dorival pouco falou nesta sexta. Manteve a coerência com o mistério que vem fazendo ao longo da semana, quando fechou os treinamentos. A escalação provável do Santos deve ter Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira.