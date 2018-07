Dorival faz mistério e Inter treina com portões fechados

Dorival não quer revelar a equipe que entrará em campo no confronto, mas é certo que ele terá à disposição os jogadores titulares, que foram poupados na partida diante do Pelotas, no último sábado. Apenas Nei, Guiñazu e Tinga, lesionados, estão fora da partida.

Mesmo se tratando de um clássico, o Inter é considerado favorito por viver melhor momento. A equipe se classificou na primeira colocação do Grupo 1 do Gaúcho e faz boa campanha na temporada. Já o Grêmio foi apenas o quarto do Grupo 2 e, em crise, demitiu nesta segunda o técnico Caio Júnior.

Apesar disso, os jogadores do time do Beira-Rio esperam um confronto igual. "O favoritismo acaba quando o jogo começa. No último Gre-Nal jogamos com a equipe reserva e buscamos o empate no Olímpico contra o time titular deles. Agora eles vão dar o máximo para reverter a situação, então temos que colocar em prática o que temos feito até aqui e não deixar espaços para que eles possam criar jogadas", disse o goleiro Muriel.