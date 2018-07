Dorival faz mistério, mas obra 'revela' time do Inter O técnico Dorival Júnior bem que tentou fazer mistério ao fechar o treino do Inter para a imprensa na manhã desta quinta-feira. Porém, em razão das obras de reforma do Beira-Rio, que fizeram os portões do estádio serem abertos por algumas vezes durante a atividade para que máquinas adentrassem ao local, os jornalistas presentes puderam observar o provável time que o treinador deverá mandar a campo no próximo domingo, contra o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.