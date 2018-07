Dorival faz mistério, mas Vitor Bueno deve voltar ao Santos no sábado

O técnico Dorival Júnior bem que tentou esconder, mas deve mesmo promover a volta de Vitor Bueno ao Santos neste fim de semana. Recuperado de contusão, o jogador treinou normalmente ao longo da semana e deve ser titular contra a Ponte Preta, neste sábado às 21 horas, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Vitor Bueno está recuperado, treinou bem, mas vamos ver se ele sai jogando ou se fica como opção", disse Dorival nesta sexta, em entrevista coletiva. O meia santista, um dos destaques da equipe neste Brasileirão, se recuperou de lesão muscular na coxa esquerda que vinha o deixando afastado nas últimas rodadas.

A volta do jogador se tornou ainda mais importante para o Santos por causa da ausência de Lucas Lima neste fim de semana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Vitor Bueno deve fazer dupla de meias com Jean Mota, que segue no time.

A tendência é que Dorival escale o Santos com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Fabián Noguera e Zeca; Thiago Maia, Renato, Jean Mota e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira. A equipe ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 61 pontos, e precisa vencer para seguir sonhando com o título. O líder Palmeiras tem 67 pontos.