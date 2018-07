Dorival faz mistério sobre substituto de Lucas Lima

O técnico Dorival Junior ainda não revelou quem será o substituto de Lucas Lima na partida do Santos contra o Água Santa, neste sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O camisa 20 está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O favorito à vaga é o meia Rafael Longuine, mas o treinador também poderá escalar três atacantes. Nesse caso, ele seriam Paulinho, Neto Berola e Ricardo Oliveira.

“Não sei se posso falar isso. Melhor não. Deixa quieto”, disse Victor Ferraz em entrevista coletiva no CT Rei Pelé. “É difícil encontrar jogador com a mesma característica do Lucas Lima, mas a gente procura outra alternativa, assim como ano passado. Jogamos clássico sem ele e conseguimos vencer”, lembrou o lateral.

Na opinião do lateral, a ausência de Lucas Lima vai obrigar a equipe a mudar seu estilo de jogo. “Quando ele não está, você procura outras formas, um pouco mais coletivo, um pouco mais vertical. Você tem que arrumar outras formas para vencer”, explicou.

No treino desta quinta-feira, fechado à imprensa, Dorival começou as atividaes com Longuine como titular. Em seguida, escalou Vitor Bueno.