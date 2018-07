Dorival faz testes e não define escalação do Atlético-MG

Assim como na quinta-feira, Dorival realizou apenas uma mudança em comparação ao time que perdeu para o Santos por 2 a 1, no último sábado, na Vila Belmiro. O volante Richarlyson, liberado após cumprir suspensão automática, retornou ao time no lugar de Toró. Depois, porém, Dorival realizou três trocas no setor ofensivo.

Os meias Caio e Daniel Carvalho foram substituídos por Renan Oliveira e Mancini, o que também havia ocorrido na quinta-feira. A novidade foi a troca do atacante Magno Alves por Neto Berola. Com esses testes, a escalação do Atlético para encarar o Vasco ainda está indefinida.

O time titular do Atlético-MG treinou nesta sexta-feira com Giovanni; Patric, Réver, Leonardo Silva e Guilherme Santos; Richarlyson, Serginho, Caio (Renan Oliveira) e Daniel Carvalho (Mancini); Magno Alves (Neto Berola) e Jonatas Obina.

INGRESSOS - O Atlético-MG realizou os cinco primeiros jogos como mandante no Campeonato Brasileiro em Sete Lagoas, mas decidiu realizar os duelos com Vasco e Fluminense em Ipatinga. A decisão parece ter o respaldo da torcida, que esgotou os 16 mil ingressos colocados à venda para o duelo com o time de São Januário no domingo.