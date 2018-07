Dorival faz testes no ataque do São Paulo e dá chance a Cueva

O técnico Dorival Junior decidiu fazer mudanças no ataque do São Paulo na preparação da equipe para o jogo contra o lanterna Atlético-GO, na quinta-feira, no Morumbi. Ele promoveu a entrada de Wellington Nem e deu nova chance ao peruano Cueva no time titular na atividade desta terça.

Foram duas alterações em relação à derrota no clássico com o Santos, no fim de semana. Para a entrada de Nem e Cueva, Dorival sacou Denilson e Marcinho. Assim, o time do São Paulo treinou nesta terça com Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Jonatan Gomez; Lucas Pratto.

Cueva vinha ganhando poucas oportunidades na equipe. Seu nome está envolvido em suposta negociação para jogar no Besiktas, da Turquia. A diretoria do São Paulo, contudo, nega ter recebido proposta formal pelo jogador, que está em baixa no clube brasileiro.

Tentando dar a sua cara ao time, Dorival dividiu o treino desta terça em duas partes. Na primeira deu atenção total à defesa. Os defensores enfrentavam diretamente o setor ofensivo da equipe e ganhavam destaque no posicionamento e na marcação. Na sequência, o novo treinador são-paulino focou no ataque.

Dorival, prestes a fazer sua estreia no comando do time, aproveitou boa parte da atividade para conversar com os jogadores, passar instruções e fazer cobranças, principalmente quanto à movimentação dos atletas em campo ao longo do treino.

O técnico vai encerrar a preparação da equipe para o duelo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira.