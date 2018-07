Dorival faz testes no Palmeiras em 1º treino no Allianz Parque

Enquanto aguarda a liberação do Allianz Parque para a realização de jogos oficiais, o elenco do Palmeiras teve a oportunidade nesta quinta de conhecer e treinar pela primeira vez no seu novo estádio. Os jogadores palmeirenses participaram de um coletivo organizado pelo técnico Dorival Júnior, que indicou o provável time para enfrentar o Bahia, domingo, às 20 horas, na Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do simbólico primeiro gol em um treino do Estádio do Palmeiras foi o volante Bruninho, uma das novidades entre os titulares.

Antes de a bola rolar, os jogadores subiram para o gramado e não esconderam a empolgação com a nova casa. Lúcio, Wesley, Valdivia, Cristaldo e Leandro foram os desfalques. Os dois primeiros ficaram na Academia de Futebol fazendo fortalecimento muscular. Valdivia continuou tratamento para curar edema na região da bacia. Cristaldo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo quarta-feira e Leandro sente dores no pé e foi fazer exames médicos.