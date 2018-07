Dorival fecha treino e faz mistério antes de clássico paulista

Dorival Júnior adotou o mistério antes do clássico desta quarta-feira, às 22h, na Vila Belmiro, contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da folga na segunda-feira, os jogadores do Santos se reapresentaram nesta terça-feira e fizerem um treino com portões fechados à imprensa.

A principal dúvida é sobre quem ficará com a vaga de Geuvânio, machucado. Estão na disputa Rafael Longuine, que já atuou contra o Sport, domingo, Neto Berola e Leandro.

"Praticamente não temos tempo para treinar. O treinamento é mais na base da conversa. Não dá para fazer treinos com intensidade maiores, porque depois prejudica o desempenho no jogo", lamentou o volante Renato.

Santos e São Paulo travam uma disputa direta pelo G4. Em ascensão desde a chegada do técnico Dorival Júnior, o Santos é o oitavo colocado, com 34 pontos, quatro a menos do que o São Paulo, que está na zona de classificação para a Copa Libertadores.

Para se aproximar do G4, o Santos confia no ótimo retrospecto na Vila Belmiro. A equipe venceu seus últimos sete jogos em casa (sendo seis pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil).

O Santos deve enfrentar o São Paulo com Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Marquinhos Gabriel; Rafael Longuine (Leandro ou Neto Berola), Gabigol e Ricardo Oliveira.