Dorival fecha treino e faz mistério no São Paulo para encarar a Ferroviária

Pressionado, o técnico Dorival Júnior optou pelo mistério e fechou o último treino do São Paulo antes de encarar a Ferroviária. O treinador impediu a entrada da imprensa na atividade realizada neste sábado, no CT da Barra Funda, na véspera do confronto que será disputado no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

+ Leia mais notícias sobre o São Paulo

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Paulista

+ BLOG DO MORELLI - Demitir Dorival é a decisão mais fácil e cômoda para a diretoria do São Paulo

+ Bancado pela diretoria, Dorival estuda mudanças para continuar no São Paulo

+ Sidão vê São Paulo motivado para reagir e pede apoio da torcida no Morumbi

Dorival comandou uma espécie de coletivo e dividiu o elenco entre reservas e titulares. De acordo com a assessoria do clube, o treinador testou algumas mudanças na escalação, mas elas não foram reveladas. Por fim, os jogadores participaram de um trabalho de bola parada.

A principal dúvida é em relação ao substituto de Jucilei, que sofreu uma contratura na coxa direita. Dorival deve escalar Hudson, que vem sendo primeira opção do treinador nas ausências de Petros, mas Araruna, Paulo Henrique e Pedro também são opções.

O confronto deste domingo pode ser determinante para a sequência do treinador no cargo, já que ele está bastante pressionado. O São Paulo vem de duas derrotas seguidas - para Santos e Ituano - e precisa do triunfo no domingo. A equipe tem 10 pontos e lidera o Grupo B do Paulistão.