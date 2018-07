Dorival fecha treino e mantém dúvida sobre vaga de Diogo

O técnico Dorival Junior do Palmeiras fechou o treino nesta quarta-feira e escondeu a escalação do time titular para o jogo contra o Vitória, na quinta, pelo Brasileirão. A partida no estádio do Pacaembu marca a primeira de uma série de quatro encontros diante de adversários diretos na luta contra o rebaixamento, que inclui ainda Figueirense, Chapecoense e Botafogo.

O treinador permitiu a entrada da imprensa na Academia de Futebol apenas depois de 1h30 de treinamento. Os jogadores já haviam terminado a atividade tática e apenas treinavam as cobranças de faltas e pênaltis. "Estive trabalhando em duas ou três situações para pensar na partida de amanhã. Não gosto de indefinições e prefiro sair com a equipe definida. Mas adianto que não vai ter novidade nenhuma", disse Dorival.

Na semana passada o técnico havia afirmado que não gosta de fazer treinos fechados e nesta quarta, admitiu ter sido necessário mudar de postura pelo elevado número de desfalques e também pela fase difícil da equipe, que foi goleada pelo Goiás por 6 a 0 no último domingo e caiu para a lanterna do Brasileirão. A principal dúvida na escalação é quem será o substituto do atacante Diogo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O lateral-direito Wendel voltou a treinar na última terça, mas não foi relacionado para a partida, assim como o atacante Leandro, que mesmo recuperado de dores lombares, não deve atuar. "Precisamos buscar uma sequência e o Palmeiras precisa se comportar diferente e ter uma entrega diferente do que teve no jogo do último domingo", disse Dorival.