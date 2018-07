Dorival fecha treino, mas deverá manter time do Inter O técnico Dorival Júnior comandou na tarde desta terça-feira o último treino do Internacional visando o clássico contra o Grêmio, nesta quarta, às 22 horas, no Beira-Rio, pelas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O treinador optou por fechar a atividade, que não teve a presença da imprensa, mas adiantou que não deverá promover modificações na formação considerada titular.