Dorival festeja 1 a 0: 'Não falo em título, mas a vitória deu vida ao campeonato'

O técnico Dorival Júnior celebrou a vitória por 1 a 0 no clássico contra o Palmeiras, neste sábado, na Vila Belmiro. Segundo ele, este resultado fez com que o Campeonato Brasileiro fique "aberto", apesar da distância de seis pontos para o Palmeiras (67 a 61), o líder. "Acho que essa vitória deu vida ao campeonato. Não falo em título, mas era um jogo-chave para nós que estamos brigando pela melhor colocação possível".

Ele disse que não faz contas e que pensa somente jogo a jogo. No entanto, Dorival Júnior ressaltou a sequência de bons resultados do time no segundo turno do Brasileirão. Isso explica a arrancada do time, agora o terceiro colocado na tabela de classificação da competição.

Dorival Júnior também lembrou da arrancada no primeiro turno, quando o time conquistou oito vitórias em 10 jogos como algo importante para buscar a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Além disso, o técnico recordou que o Santos teve problemas ao longo do campeonato por ceder jogadores para a seleção brasileira, a principal e a de base, chegando a ficar sem cinco jogadores. "Isso custou alguns pontos", dando a entender que o time da Vila Belmiro poderia estar em uma classificação melhor.

Na próxima rodada, o Santos vai a Campinas (SP) para encarar a Ponte Preta, que está em uma posição intermediária na tabela de classificação do Brasileirão.