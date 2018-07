Dorival festeja vitória, mas cobra evolução do Inter Dorival Júnior se mostrou satisfeito com a vitória por 2 a 0 sobre o Juan Aurich, do Peru, na noite da última quinta-feira, no Beira-Rio, no jogo de estreia do Internacional na fase de grupos desta Copa Libertadores. O técnico, porém, admitiu que o time poderia ter sido mais eficiente no ataque, cobrou evolução dos seus jogadores e alertou que a equipe deverá encarar confrontos bem mais complicados neste estágio da competição.