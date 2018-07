Dorival freia euforia minimiza ascensão do Santos no Brasileirão

A ascensão do Santos no Campeonato Brasileiro não empolga o técnico Dorival Junior. Nas últimas seis rodadas, o time somou cinco vitórias e uma derrota, com 14 gols marcados e apenas três sofridos. A boa fase levou o Santos à terceira posição, com 19 pontos, três a menos do que o líder Palmeiras.

"Fico feliz. Estamos em bom momento no campeonato, mas é o Brasileiro é traiçoeiro. Qualquer erro pode ser fatal. As trocas de posições continuarão acontecendo. Todo cuidado será pouco", alertou Dorival.

Para o treinador, é fundamental a equipe manter a regularidade durante todo o campeonato, sem oscilações. "Se você quiser alcançar algum resultado numa competição como o Campeonato Brasileiro, não adianta viver de bons momentos, boas partidas eventuais e não ter a regularidade necessária para atingir um posicionamento melhor", disse.

Na opinião de Dorival, o desafio da equipe será repetir nas próximas rodadas o padrão de jogo exibido contra o São Paulo, domingo, no Pacaembu. O Santos controlou o jogo do início ao fim e não deu chance para o adversário."É difícil repetir boas atuações como essa. Mas temos capacidade nós temos", disse.

O Santos volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão.