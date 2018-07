Dorival garante que Cueva não sai do São Paulo

A boa apresentação do meia Cueva na vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, foi um indicador de um novo momento vivido pelo peruano no São Paulo. A afirmação é do técnico Dorival Junior, que teve uma conversa individual com o jogador e garante que ele está disposto a superar fase ruim e as especulações sobre a saída do clube.

“Ele me posicionou que não quer sair e que vai se dedicar. Essa instabilidade, eu pontuei isso a ele, não seria favorável nem a ele nem ao São Paulo”, afirmou o treinador ao programa “Donos da Bola”, da TV Bandeirantes nesta sexta-feira. “O jogador tem de estar confiante e, sobretudo, satisfeito no local de trabalho. Não há condições de produzir se você está insatisfeito. Até porque o São Paulo acolhe muito bem. Cueva está bem”, completou o treinador.

Cueva iniciou a temporada como o principal jogador do São Paulo. Foi dele o gol da vitória do clube na Vila Belmiro, por 3 a 1, diante do Santos, encerrando um jejum. Cinco meses depois, ela não foi relacionado pelo auxiliar Pintado no momento mais delicado de sua relação com o clube.

Cueva não faz um gol desde o dia 18 de março, no empate por 1 a 1 com o Ituano. Depois disso, ele se lesionou em jogo da seleção peruana. O jogador renovou contrato até 2021, mas caiu muito de rendimento. O motivo da instabilidade seria uma sondagem do Besiktas, da Turquia, enviada por um representante. A proposta oficial ainda não chegou. Desde a chegada de Dorival, o peruano vem melhorando jogo a jogo.