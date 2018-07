Dorival improvisa Luiz Antonio e barra Ibson no Fla

Dorival decidiu improvisar o volante Luiz Antonio na lateral direita em razão da suspensão de Wellington Silva. Além disso, barrou Ibson no meio-de-campo para promover o retorno do volante Amaral, que cumpriu suspensão automática no último fim de semana. Renato Abreu também retorna após gancho e fica com a vaga do lesionado Léo Moura no meio-de-campo.

Com essas trocas, o Flamengo deve entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Felipe; Luiz Antonio, Frauches, Renato Santos e Ramon; Airton, Amaral, Renato Abreu e Cleber Santana; Liedson e Vagner Love.

Enquanto a maior parte do elenco participava do treino tático, Adriano, Camacho, Negueba, Marllon, Rômulo, Adryan e dois jogadores dos juniores realizaram um trabalho de ataque contra defesa, em campo reduzido, sob a supervisão do auxiliar técnico Lucas Silvestre.

Na luta contra o rebaixamento, o Flamengo ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O duelo com a Portuguesa é importante porque o time paulista tem apenas um ponto a mais e está em 13º lugar.