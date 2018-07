Dorival indica Longuine e Paulinho nas vagas de Lucas Lima e Gabriel

O meia Rafael Longuine e o atacante Paulinho devem ser os substitutos de Lucas Lima e Gabriel no jogo do Santos contra o Figueirense, nesta quarta-feira, em Florianópolis. Os dois treinaram entre os titulares nesta terça nas vagas dos dois jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa América Centenário.

A mudança, contudo, não foi confirmada pelo treinador, que comandou atividade com os portões fechados nesta manhã. Se a escalação for mantida, o Santos entrará em campo no estádio Orlando Scarpelli com Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Rafael Longuine e Vitor Bueno; Paulinho e Joel.

O duelo desta quarta será o primeiro do Santos sem a dupla da seleção, que deve ficar longe do time por cerca de um mês. O atacante Ricardo Oliveira, também convocado pelo técnico Dunga, foi liberado porque teve constatada tendinite no joelho direito. Nesta terça, ele fez tratamento no departamento médico. Em seu lugar jogará o atacante Joel.