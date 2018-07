Dorival ironiza 'crise' no Corinthians: 'Eu queria essa instabilidade'

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, pregou respeito ao rival Corinthians, adversário do próximo domingo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a campanha do time alvinegro na temporada e a larga vantagem conquistada na tabela de classificação do torneio mostram que o jogo será difícil para o tricolor.

"O Corinthians não fez a campanha que fez por acaso", afirmou Dorival, que ironizou a possível "crise" no rival por conta da eliminação na Copa Sul-Americana e as três derrotas no últimos cinco jogos pelo Brasileirão. "Eu queria estar vivendo esta 'instabilidade' do Corinthans. Líder, com todos os números favoráveis, com larga vantagem...", brincou.

Para o treinador, a atual momento de oscilação do Corinthians é natural. "O que está acontecendo é uma pequena oscilação, natural, mas que nem de longe está perto da maioria das oscilações dos outros times brasileiros na temporada. O Corinthians deixou de conquistar dois ou três bons resultados, mas tem uma larga vantagem para trabalhar."

Dorival afirmou que conquistar pontos sobre o rival é essencial para o que São Paulo possa dar continuidade à luta contra o rebaixamento. "O confronto será difícil, como todo clássico, e espero que o time faça uma boa apresentação. Será uma possibilidade de termos uma sequência de resultados, algo que seria fundamental para o São Paulo. Uma vitória sobre o Corinthians, por ser líder e pelo que representa o clássico no nosso estado, é importantíssima."

O treinador são-paulino disse que não espera ver um Corinthians muito desgastado por conta das viagens e menor quantidade de treinos antes do clássico, por conta dos compromissos de meio de semana da equipe alvinegra.

"É natural que exista um pequeno desgaste, mas se saberemos aproveitar isso, eu não sei", avaliou Dorival. "São as atitudes em campo do Corinthians que vão mostrar se eles tiveram uma recuperação completa. E é isso que vai nos monstrar o caminho que poderemos aproveitar para que busquemos um bom resultado frente a esta grande equipe."