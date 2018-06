Dorival Jr. avisa que 'contratações são necessárias' no São Paulo

O São Paulo ainda não venceu neste início de temporada e o técnico Dorival Junior já avisou à diretoria que quer reforços para a equipe. A principal contratação até o momento foi o meia Diego Souza, que estava no Sport e fez sua estreia na partida de sábado contra o Novorizontino, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

+ Atletas minimizam vaias e apostam em evolução

"Contratações são necessárias, mas não justificarei resultados por isso. Temos necessidades, nunca escondi, mas não vou ficar pressionando e justificando porque não tive nomes que gostaria. Foco no meu trabalho, valorizo quem está aqui e vamos acertar a equipe, sem dúvida. Mas, com poucos dias de trabalho, é difícil ter resultado", comentou.

O treinador evita falar em nomes ou em posições carente no grupo. Ele sabe que terá de utilizar os jovens da base, mas pede paciência para poder utilizar os garotos. "Minha função é trabalhar com o que tenho. A diretoria sabe o que penso do grupo, temos garotos promissores, mas que carecem de tempo e adaptação e adquirem melhor condição após 70, 80 jogos como titulares. Precisamos ter paciência", disse.

Executivo de futebol, Raí tem trabalhado com discrição para tentar contratar peças pontuais para a equipe. Enquanto não chegam os reforços, Dorival procura dar ritmo a todos do elenco, revezando os times nas partidas. "Teremos dificuldade no início, mas precisamos ter paciência para passar por esse momento e procurar melhorar para evoluir", confessou.