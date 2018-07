Dorival Jr. elogia superação do Inter em vitória na estreia do Gaúcho

NOVO HAMBURGO - Depois de ver o Internacional vencer o Novo Hamburgo por 1 a 0, na noite da última quarta-feira, na casa do rival, no jogo de estreia deste Campeonato Gaúcho, o técnico Dorival Júnior destacou o esforço físico feito pelos jogadores da sua equipe, que tiveram pouco tempo para se preparar para o duelo após o término das férias.

"Ganhamos na base da superação. Tivemos dificuldades normais de começo de temporada. O Novo Hamburgo é um bom time, que deve ter um bom desempenho no Gauchão. É um pecado ter que colocar em campo um time com apenas dez dias de preparação", analisou o comandante, ao falar sobre o jogo no qual o Inter venceu com um gol do meia Oscar, marcado logo aos 11 minutos do primeiro tempo.

O zagueiro Índio seguiu a mesma linha de discurso do treinador ao comentar a vitória na estreia da competição estadual. "Foi um jogo muito corrido. Mas suportamos bem. O time está de parabéns pela superação. Todo mundo está com o objetivo de fazer uma boa temporada", enfatizou.

O goleiro Muriel e o volante Guiñazu, por sua vez, projetaram evolução na continuidade do Campeonato Gaúcho, no qual o time colorado volta a campo no próximo domingo, contra o Avenida, em Santa Cruz do Sul. Neste duelo, porém, Dorival irá utilizar os jogadores reservas, já que os titulares serão poupados para o confronto da próxima quinta-feira, contra o Once Caldas, no Beira-Rio, pela fase preliminar das Copa Libertadores.

"Conseguimos equilibrar o jogo e, o mais importante, conseguimos a vitória. Agora é trabalhar bem nesta semana para melhorar para o próximo jogo", falou Muriel. "Com certeza o Inter pode fazer muito mais, mas é normal porque a gente está descendo agora de Gramado (onde a equipe fez pré-temporada) depois de muito trabalho físico e vamos melhorar", completou Guiñazu.