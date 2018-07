Dorival Jr. espera até três reforços; ataque é o setor mais carente

O técnico Dorival Junior está otimista quanto à contratação de reforços para o Santos. Ele aguarda dois ou três reforços principalmente para o ataque, o setor mais carente da equipe. “Estou otimista, a diretoria está trabalhando intensamente, dentro das nossas condições, não tenho dúvidas que acontecerão a vinda de dois ou três nomes. Devemos apresentar o quanto antes elementos para fortalecer o elenco”, declarou o treinador após a vitóra sobre o Joinville, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Na partida deste domingo, a equipe viveu uma situação delicada. Com a suspensão de Ricardo Oliveira (Nilson entrou em seu lugar), a equipe não tinha atacantes no banco de reservas. Quando Gabriel saiu no segundo tempo, o meia Marquinhos Gabriel entrou em seu lugar. "Nós não tínhamos atacante no banco. É uma carência que estamos buscando. Antes tinha Nilson, Marquinhos Gabriel, que hoje estavam atuando", lamentou o treinador.

A contratação mais próxima de ser realizada é a de Leandro, que está perto de deixar o Palmeiras e ser emprestado ao Santos. Ele foi indicado pelo próprio Dorival Junior e vem sendo pouco aproveitado no Palmeiras. Os dois clubes já se acertaram e faltam detalhes para concretizar o negócio. O Santos também negocia com Kayke, artilheiro do ABC de Natal na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube potiguar, no entanto, quer uma compensação financeira.