Dorival Jr pede atenção do Atlético-MG contra reservas do time do Palmeiras

BELO HORIZONTE - O técnico Dorival Júnior pediu atenção aos seus jogadores para a partida deste domingo, apesar de ter pela frente a equipe reserva do Palmeiras. Preocupado com a situação do Atlético Mineiro, o treinador avisou que o time não poderá cometer erros na Fonte Luminosa, em Araraquara.

"Serão profissionais que ali estarão, que fazem parte do plantel do Palmeiras e que, com certeza, são jogadores de muita qualidade", alertou Dorival. "A preparação que fizemos foi acima até daquilo que foi feito para o jogo contra o Flamengo, pela responsabilidade de uma partida como essa, e para que nada de mal aconteça em razão de um fato como esse [jogar contra reservas]".

Em 15.º lugar no Brasileirão, o Atlético está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento e poderá retornar para essa temida região da tabela ao fim desta rodada. "É um momento do campeonato onde não se pode mais errar e, por isso, não fico pensando no que já fizemos. A minha preocupação é com o jogo contra o Palmeiras. Não há espaço para relaxamento aqui nesse momento", comentou o treinador.