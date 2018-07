Dorival Jr. vê atuação 'segura' do Internacional, mas cobra evolução

CAXIAS DO SUL - O Internacional conseguiu uma importante vitória ao bater o Caxias por 2 a 0, no último domingo, mesmo fora de casa. Com dois gols de Dagoberto, a equipe não levou sustos e conseguiu o resultado, que a levou aos dez pontos e à terceira colocação do Grupo 1 do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

O técnico Dorival Júnior exaltou a atuação do Inter, mas admitiu que ainda espera evolução. "Muita coisa precisa ser corrigida, temos de ter consciência de que foi apenas um bom jogo. Uma atuação segura, com posse de bola, mobilidade e movimentação. Só uma sequência de jogos nos dará o equilíbrio", declarou.

Em seis partidas na competição, foi apenas a segunda vez que o time do Beira-Rio não levou gols. Por isso, a atuação da defesa foi comemorada pelos jogadores. "A gente conseguiu defender muito bem, a defesa está de parabéns, conseguimos atacar e ser contundentes na hora de fazer gols", apontou o meia D''Alessandro.

Herói da partida, Dagoberto marcou seus primeiros gols com a camisa do clube e também comemorou a vitória. "Valeu pelo empenho, a equipe fez uma bela partida", disse. "Temos que exaltar sempre o grupo, todos estão sempre dando força pra gente. Temos que seguir trabalhando com humildade e honrando esta camiseta", completou o zagueiro Índio.