Dorival admite que Santos ficou devendo em empate fora de casa

O Santos saiu frustrado de Rio Claro no domingo à noite. Não só pelo empate por 0 a 0 diante da equipe de pior campanha como mandante no Paulistão, mas especialmente pela atuação abaixo da crítica do time de Dorival Júnior, que admitiu, após o jogo, que a equipe santista ficou devendo.

"Temos que reconhecer que hoje (domingo) não foi uma grande noite. Ficamos devendo em vários aspectos e não conseguimos o resultado positivo", disse o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Dorival reconheceu que é o segundo jogo seguido ruim do Santos, que também não agradou na vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, no fim de semana anterior. "Jogamos fora do padrão nas últimas duas partidas. Contra o Rio Claro, fizemos um primeiro tempo ruim, no segundo colocamos a bola no chão, conseguimos criar algumas chances, mas foi pouco. Temos que melhorar muito, buscar soluções, melhorias, e os jogadores estão conscientes, reconheceram."

O Santos deixou Rio Claro sem nenhum jogador suspenso para o clássico contra o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro. O técnico Dorival Júnior, ainda assim, vai ter que quebrar a cabeça. Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabriel, Thiago Maia e Zeca serão desfalques porque servem à seleção brasileira.