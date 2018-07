Dorival Junior ainda vê Palmeiras ameaçado no Campeonato Brasileiro

As três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro podem ter enchido de confiança alguns torcedores do Palmeiras, e boa parte do elenco, mas o técnico Dorival Júnior não se ilude com o bom momento da equipe. O treinador destaca o perigo que o time ainda corre na luta contra o rebaixamento. O Palmeiras ocupa a 12ª posição, com 34 pontos, e tem compromisso contra o Santos neste domingo, no Pacaembu.

"O Palmeiras não tem motivos ainda para pensar em relaxamento na temporada. Temos de ser realistas. A proximidade com a zona de rebaixamento é clara e nítida. Em uma ou duas rodadas, estaremos presentes nesta parte da tabela caso não consigamos pontuar", alertou o comandante palmeirense.