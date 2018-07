Dorival Júnior aprova atuação e diz que o Santos vai reagir na temporada Dorival Júnior afirmou que o Santos não será rebaixado no Campeonato Brasileiro se repetir nos próximos jogos o desempenho que teve no clássico deste domingo - derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Apesar do revés, o treinador aprovou a atuação da equipe. "Não estamos entregues. O que vimos hoje (domingo) nos faz acreditar que coisas boas podem acontecer. Isso (rebaixamento) não vai acontecer".