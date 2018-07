Dorival Junior busca soluções para ter mais efetividade nas infiltrações

O técnico Dorival Junior quer mais efetividade nas jogadas de infiltrações do São Paulo. No treino desta quarta-feira, o treinador dedicou parte do tempo para testar jogadas ofensivas de triangulação, repetindo jogadas sem adversários.

Na atividade tática, também demonstrou preocupação com o ataque, pedindo passes rápidos e mais criatividade no setor. Lucas Fernanes e Marcos Guilherme tentavam triangulações com Lucas Pratto, centralizado. Cueva, que treinou a maior parte do tempo entre os reservas, foi testado no lugar do argentino.

Dorival montou o time sem novidades, em relação ao treino de terça-feira, e manteve Gomez e Junior Tavares nos lugares de Jucilei e Edimar, que cumprirão suspensão no próximo jogo do São Paulo, contra o Vitória, no próximo domingo: Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros, Gomez e Hernanes; Lucas Fernandes, Marcos Guilherme e Lucas Pratto.

O time segue a preparação para o jogo contra o Vitória na tarde desta quinta. Vice-lanterna com 24 pontos, o São Paulo tem poucas chances de sair da zona de rebaixamento ainda nesta rodada, pois depende da combinação de outros resultados. À frente do clube tricolor, estão a Chapecoense, com 25 pontos; Vitória, com 26; Coritiba e Bahia, ambos com 27.