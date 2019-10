Dorival Júnior passa por cirurgia para retirar um câncer de próstata

O técnico Dorival Júnior passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer de próstata na última terça-feira e já está se recuperando, pois pretende retomar a carreira quando estiver totalmente curado.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria do treinador, Dorival deverá ter alta médica daqui cerca de dez dias. A partir disso, ele passará pelo processo fisioterápico e a expectativa é que ainda neste ano ele já tenha condições de retornar ao trabalho.

Seu último trabalho foi no Flamengo, quando deixou o clube no fim do ano passado. Recentemente, o treinador foi sondado para dirigir o Cruzeiro e Fluminense, mas recusou as ofertas justamente em razão da doença, que ele descobriu no começo do ano.

Veja a nota divulgada pela assessoria de imprensa de Dorival Júnior:

Com enorme prazer, informamos que a cirurgia realizada em Dorival Jr. na manhã desta terça-feira foi um sucesso. Tudo correu dentro do previsto e esperado pelo corpo médico.

O treinador já está de volta ao quarto na companhia de sua esposa e filhos e, em breve, receberá alta médica para retornar à sua casa para finalizar a recuperação.

Dorival e sua família, novamente, agradecem pelo apoio recebido por meio das redes sociais, e estende os agradecimentos ao corpo médico, enfermeiros e funcionários que fizeram parte do procedimento e seguem dando suporte a ele e a família.