Dorival Júnior começa a montar Flamengo para estreia O técnico Dorival Júnior comandou nesta terça-feira o primeiro treino coletivo na pré-temporada do Flamengo e começou a armar o time para a estreia no Campeonato Carioca, sábado, contra o Quissamã, no Engenhão. Ainda sem os reforços contratados, caso de Elias e Gabriel, e com o desfalque importante de jogadores que foram embora, como Vagner Love, ele aproveitou alguns garotos que foram eliminados ainda na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.