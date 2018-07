Dorival Júnior confia na volta de Valdivia ao Palmeiras contra Sport

O técnico Dorival Junior espera contar com o retorno do meia Valdivia para a partida contra o Sport, quarta-feira, na abertura do novo estádio, pelo Brasileirão. O chileno está com a seleção do seu país e desfalcou o Palmeiras na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, domingo.

"Todo craque faz falta para qualquer equipe. O Palmeiras tem um jogador que faz a diferença e é o Valdivia. Vamos esperar para ver em que situação ele vai se apresentar", disse Dorival.

Na sexta-feira, Valdivia foi um dos destaques da vitória do Chile sobre a Venezuela e havia a expectativa que o meia fosse liberado para atuar diante do São Paulo, mas o técnico Jorge Sampaoli não dispensou o atleta. Na terça-feira, o Chile volta a campo, quando enfrenta o Uruguai, novamente em casa. Como o amistoso será realizado apenas 24 horas antes da partida contra o Sport, a condição física de Valdivia preocupa a comissão técnica do Palmeiras.

Após duas derrotas seguidas e com o time a apenas três pontos de distância da zona do rebaixamento, a partida diante do Sport passou a ser encarada como decisiva na luta do Palmeiras contra a degola. Por isso, mesmo sem Valdivia 100%, é possível que o chileno atue alguns minutos na quarta-feira.

"Em todas as partidas sempre temos a obrigação de vencer e não vai ser diferente contra o Sport. Temos de ser responsáveis nesse momento. Voltamos a ter esse incômodo (da zona do rebaixamento) de maneira mais direita e o resultado será fundamental", disse Dorival.