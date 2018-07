Dorival Júnior confirma Vasco e ainda não terá Montoya em clássico

RIO - O técnico Dorival Júnior confirmou neste sábado a escalação do Vasco que enfrentará o Fluminense, neste domingo, às 18h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador repetiu a mesma formação que vinha escalando nos últimos treinos, com a presença de Juninho Pernambucano entre os titulares.

O meio-campista, que acaba de voltar ao Vasco, ainda está longe da condição física ideal depois de passagem frustrante pelo New York Red Bull, dos Estados Unidos, mas deverá iniciar o clássico entre os titulares.

Já o meia colombiano Montoya, reforço contratado junto ao All Boys, da Argentina, não teve a sua situação regularizada a tempo na CBF, por conta de seu visto de trabalho no País, e não poderá estrear neste domingo no Brasileirão.

Desta forma, Dorival Júnior deve mandar o Vasco a campo com a seguinte formação titular: Diogo Silva; Nei, Renato Silva, Rafael Vaz e Henrique; Sandro Silva, Wendel, Pedro Ken e Juninho Pernambucano; Eder Luis e André.