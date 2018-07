Dorival Junior contém emoção e foca em disputa do Brasileirão

A partida entre Palmeiras e Sport, nesta quarta-feira, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, entrará para a história por ser a estreia do novo estádio da equipe alviverde. Mas, para o técnico Dorival Junior, a euforia deverá ficar de lado neste momento.

Com 39 pontos, o Palmeiras está a apenas três da equipe da Chapecoense e corre sério risco de retornar a zona de rebaixamento nas próximas rodadas caso os resultados negativos continuem. E Dorival já pede aos jogadores para manter o foco.

"Com certeza para nós, essa festa ficará um pouco de lado. Nosso principal objetivo é nos recuperarmos dos dois últimos jogos e conquistar o resultado esperado", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Preocupado com a emoção que envolve o retorno da equipe ao estádio, Dorival já pensa nos mais jovens jogadores da equipe, que podem sofrer com a pressão da torcida. "Temos alguns titulares que há sete rodadas estavam na base do Palmeiras e é natural que podem perder o foco, mas vamos conversar e passar a experiência necessária para todos os jogadores", finalizou Dorival.

COMO CHEGAR

Metrô/Trem

A estação mais próxima ao Arena Palmeiras é a Palmeiras/Barra Funda que está a 800m (10 minutos de caminhada) da arena. Nesta estação, além dos diversos ônibus municipais e intermunicipais, há as linhas Rubi e Diamante da CPTM e a linha vermelha do metrô.

Ônibus

Mais de 50 linhas de ônibus chegam ao Arena Palmeiras e elas vêm dos mais diversos pontos da cidade de São Paulo.

Carro/Taxi

Por se localizar em uma zona central da cidade de São Paulo, é possível chegar ao Arena Palmeiras em menos de 40 minutos de carro dos principais pontos da cidade de São Paulo. Confira na lista abaixo o tempo médio de percurso entre estes locais e o Arena Palmeiras ou clique aqui para traçar o seu caminho para a arena.

Marginal Pinheiros: via Av. Sumaré - 25 min

Praça da Sé: via Elevado Pres. Artur da Costa e Silva - 18 min

Parque do Ibirapuera: via Av. Brasil - 29 min

Av. 23 de Maio: via Av. Brasil e Av. Sumaré - 25 min

Av. Paulista: via Av. Dr. Arnaldo - 21 min

Av. Santo Amaro: via Av. das Nações Unidas/Marginal Pinheiros - 28 min

Aeroporto Congonhas: via Corredor Norte-Sul (36 min)

Av. Radial Leste Oeste: via Elevado Pres. Artur da Costa e Silva (10 min)