Dorival Júnior contém euforia após goleada do Inter

"Fizemos uma partida consistente e tivemos uma boa vitória. Nada além disso. A classificação segue em aberto e muitas coisas vão vir ainda. Não tem nada definido e o nosso trabalho continua", ressaltou o comandante, que viu Dagoberto e Leandro Damião abrirem 2 a 0 para o time gaúcho com apenas seis minutos no primeiro tempo, antes do mesmo Damião marcar mais duas vezes na etapa final e Jô decretar o 5 a 0 no placar.

Ao balançar as redes três vezes nesta terça-feira, Damião se igualou a Pabón, do Atlético Nacional, da Colômbia, como maior artilheiro desta Libertadores até aqui, com cinco gols marcados cada um. Mas, apesar da bela atuação, o atacante evitou se vangloriar e projetou evolução nos próximos jogos do Inter.

"Os companheiros me deixaram na cara do gol, tive mais chances e consegui os gols. Vou lutar para melhorar a cada partida", ressaltou o goleador, que foi substituído por Jô no segundo tempo do confronto com o The Strongest.

O presidente do Inter, Giovanni Luigi, elogiou o papel desempenhado pelo técnico do time colorado na última terça-feira e também já pediu foco na partida contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho. "O Dorival fez algumas orientações muito boas que propiciaram os gols na segunda etapa. Agora é começar a pensar no jogo de sábado, pelo Gauchão. Hoje (terça) a torcida teve uma participação forte, como a gente gosta de ver na Libertadores", disse o dirigente.