Dorival Junior critica árbitro e aponta 'cera' do Colo-Colo contra o Athletico

O técnico Dorival Junior criticou a arbitragem da partida do Athletico-PR contra o Colo-Colo, na noite desta quarta-feira, no estádio Nacional de Santiago, no Chile. O time brasileiro foi derrotado por 1 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O time chileno abriu o placar logo aos dez minutos da primeira etapa e segurou o placar por 80 minutos. Segundo o treinador brasileiro, a arbitragem foi conivente com a "cera" do time da casa.

"Acho que o Athletico fez um grande jogo. Procuramos jogar futebol. Infelizmente, tivemos uma participação quase direta do árbitro no antijogo. Ele foi conivente com o antijogo e isso denigre a imagem do futebol sul-americano", desabafou Dorival.

Mesmo assim, o treinador aprovou o desempenho do Athletico. Para Dorival, a equipe brasileira segue em evolução e ainda pode melhorar na sequência da temporada. "Fizemos tudo aquilo que era possível. Logicamente que faltou uma definição ou outra. É um processo, é uma evolução que a equipe vem tendo. Vamos seguir dessa maneira para melhorar a cada momento", concluiu.

Com três pontos, o Athletico está em um grupo completamente embolado na Copa Libertadores. Todas as quatro equipes têm uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas da competição sul-americana.