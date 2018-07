Dorival Júnior descarta poupar titulares em clássico por Libertadores

O técnico Dorival Júnior descartou poupar os titulares do Santos no clássico com o Corinthians no próximo sábado, visando a estreia da equipe na Copa Libertadores, no dia 9 de março. No entanto, o treinador deixou em aberto a escalação do atacante Ricardo Oliveira, que sofreu um corte na cabeça na vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, no sábado.

"Ninguém será poupado. Quando se fala poupar, é porque jogador sai para tratamento ou treinamento. Não existe descansar para jogar. Em momento nenhum isso acontece", afirmou o treinador, ciente da situação perigosa do Santos no Paulistão. Mesmo com a vitória no sábado, o time segue em terceiro lugar no Grupo D - somente os dois primeiros colocados avançam à próxima fase do Estadual.

Do time que entrou em campo no sábado, a maior dúvida para o clássico será Ricardo Oliveira. Por causa de um choque de cabeça, ele recebeu 15 pontos e precisará ser reavaliado ao longo da semana para saber se terá condições de jogo no clássico. "Vamos repensar a situação dele. Teremos semana de trabalhos. É normal que tenha condições depois de uma semana."

Dorival explicou que o atacante ficou de fora do jogo anterior para ganhar mais tempo para treinar, uma vez que perdeu parte da pré-temporada, por ter contraído caxumba. "Essa semana o Ricardo ficou fora porque estava combinado. Ninguém poupa para deitar e fazer massagem. Poupar é sair para treinamentos, a não ser por lesão. Poupar nessa condição sempre será para reavaliação", explicou o treinador.