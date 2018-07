Dorival Junior deve mudar esquema tático do Santos

O Santos não poderá contar neste domingo contra a Ponte Preta, às 11 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um dos pilares do seu sistema defensivo. O volante Thiago Maia, titular absoluto desde a chegada do técnico Dorival Junior, está suspenso. O jogador de apenas 18 anos vem se destacando por fazer muito bem a proteção à zaga e ainda ter bom passe na saída de bola.

Sem Thiago Maia e jogadores com a mesma qualidade para substituí-lo, o treinador faz mistério e cogita até mesmo mudar o esquema tático contra a Ponte Preta. "Não tem nada definido. Ainda faremos um trabalho tático preparando a equipe para o jogo", disse Dorival Júnior.

Lucas Otávio, Paulo Ricardo, Serginho, Rafael Longuine e Léo Cittadini disputam a vaga do volante. O mais cotado é Paulo Ricardo.

O treinador confirmou apenas a volta do meia Lucas Lima, que estava com a seleção brasileira para a disputa de dois amistosos nos Estados Unidos. Marquinhos Gabriel, que ocupou o lugar o meia nas três últimas rodadas, deverá ser deslocado para atuar mais pelas beiradas do campo, na função que era de Geuvânio, machucado. "Ele fez já fez isso contra o Corinthians (pela Copa do Brasil). Foi brilhante taticamente e tecnicamente", elogiou Dorival Júnior.