Dorival Júnior diz que Atlético-MG ainda corre perigo

A boa vitória no clássico sobre o Cruzeiro, além de dar ânimo extra aos jogadores, enfim tirou o Atlético Mineiro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o técnico Dorival Júnior garantiu que a equipe ainda corre perigo e cobrou o apoio do torcedor nas próximas partidas.

"É hora do torcedor, novamente, fazer a diferença e empurrar o Atlético, até porque as coisas não estão definidas", afirmou o técnico, lembrando que o Atlético Mineiro está na 16.ª posição com 34 pontos, os mesmos do Vitória, que hoje seria rebaixado.

"É o primeiro momento em que conseguimos sair de uma posição incômoda, mas não podemos nos dar por satisfeitos porque o campeonato não acabou e, com certeza, as dificuldades serão ainda maiores nas últimas rodadas", acrescentou Dorival.

Sobre a vitória por 4 a 3 contra o Cruzeiro, Dorival enalteceu a boa atuação do sistema defensivo do Atlético Mineiro. "O Atlético prevaleceu no primeiro tempo e o Cruzeiro foi mais equipe no segundo. Tivemos a felicidade de nos defender bem e acho que o Atlético fez um jogo inteligente. Necessitando do resultado como estávamos, tínhamos que nos defender a todo custo", finalizou.