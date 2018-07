Dorival Júnior diz que Atlético-MG precisa melhorar para finais

POÇOS DE CALDAS - O Atlético-MG garantiu matematicamente a sua classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro no domingo, em Poços de Caldas, ao derrotar a Caldense por 2 a 0, em partida válida pela décima rodada, mas o desempenho da equipe ainda não agrada ao técnico Dorival Júnior. Para ele, a equipe precisa melhorar seu desempenho para conquistar o bicampeonato estadual.

"Vamos tentar o máximo possível as correções e buscar o acerto o quanto antes já que se faz necessário e entraremos em uma fase decisiva onde cada detalhe será importantíssimo. A equipe tem por obrigação estar em uma condição melhor nas finais da competição e vai estar", disse.

Insatisfeito com o desempenho do Atlético no primeiro tempo, Dorival promoveu duas alterações no intervalo, com as entradas de Leleu e Ricardo Bueno nas vagas de Rafael Cruz e Fillipe Soutto. Para o treinador, as trocas surtiram efeito e melhoraram o desempenho da equipe, que marcou os dois gols da vitória na etapa final.

"Os objetivos das mudanças foram tentar criar um pouco mais e mobilidade, dar mais movimentação e fazer com que a equipe trocasse mais passes. O jogo estava moroso, muito marcado. Tivemos um primeiro tempo com poucas jogadas agudas e isso nos incomodou. O segundo tempo foi melhor nesse sentido, mas ainda não foi o ideal", afirmou.

Durante o primeiro tempo, Dorival trocou Jackson por Daniel Carvalho. O meia-atacante ainda não havia entrado em campo nesta temporada e teve o seu desempenho aprovado pelo treinador, que, porém, ressaltou a necessidade do jogador adquirir mais ritmo e ajudar na marcação.

"Foi bom, dentro daquilo que esperávamos, ainda aquém das melhores condições, mas isso ele só vai adquirir naturalmente, jogando e sendo importante no momento em que entrar. O Daniel tem uma capacidade técnica diferenciada e precisamos apenas de uma participação maior dele na marcação. Temos que criar um equilíbrio para que ele possa atuar com consistência, sendo efetivo ofensivamente e participando de maneira mais direta defensivamente", comentou.

