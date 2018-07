Dorival Júnior diz que Atlético-MG vai tirar lição de sufoco

A vitória por 3 a 1 sobre o Goiás acabou com o risco de rebaixamento do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e foi comemorada por jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Apesar de ter ficado satisfeito, o técnico Dorival Júnior ressaltou que as dificuldades enfrentadas na competição devem servir como alerta e serem avaliadas cuidadosamente para que o sufoco não se repita em 2011.

"Temos que repensar, completamente, tudo aquilo que aconteceu e que tem acontecido. Nós, comissão técnica, fazendo, também, um apanhado de tudo que vimos, nossos erros, nossos acertos, assim como jogadores e diretoria. Acho que é um momento importante para isso, uma reflexão. O Atlético tem que se preparar para voltar a ser uma equipe que brigue novamente por títulos, esse é o objetivo principal", afirmou.

Dorival citou o exemplo do Fluminense, que lutou contra o rebaixamento em 2009 e briga pelo título brasileiro em 2010, como uma lição para o próximo ano ao Atlético. "Vimos o que aconteceu com o próprio Fluminense, que, no ano passado, teve uma experiência como a nossa. Acho que tem que servir de lição acima de tudo. Um exemplo importante, que fica marcado, mas, acima de tudo, que busquemos as correções, melhoremos porque o Atlético tem que pensar em coisas maiores, em lutar pela ponta da tabela", disse.

O treinador ressaltou que a união para evitar o rebaixamento do Atlético precisa se repetir em 2011 desde o início das competições. "Temos que dar as mãos e ter essa mesma integração nos bons momentos para que a gente possa lutar por melhores situações. Esse tem que ser o objetivo em um clube de futebol e não dar as mãos somente nas horas de aperto. Esse é o exemplo principal que fica para que levemos para o ano seguinte", comentou.

Dorival Júnior assumiu o comando do Atlético na 25ª rodada do Brasileirão a conseguiu evitar o rebaixamento da equipe ao conquistar sete vitórias, três empates e três derrotas no torneio. Agora, a equipe está na 13ª posição, com 45 pontos.