Dorival Júnior diz que Palmeiras não cai e pede apoio da torcida

Após duas derrotas seguidas e com o time apenas três pontos distante da zona do rebaixamento, Dorival Junior pediu para o torcedor não abandonar o Palmeiras nesta reta final do Campeonato Brasileiro, principalmente na próxima rodada, quando o time recebe o Sport na inauguração do seu novo estádio.

"O Palmeiras precisa do resultado e tenho certeza de que o torcedor vai nos apoiar. Temos consciência que dependemos única e exclusivamente das nossas forças. O torcedor pode ter certeza de que vamos sair dessa situação."

O Palmeiras vai terminar o Campeonato Brasileiro sem ter vencido nenhum clássico, e Dorival reconhece que o péssimo retrospecto da equipe diante dos maiores rivais na temporada é reflexo das deficiências do seu elenco.

"É uma realidade, e temos de reconhecer a força do elenco do São Paulo. O Palmeiras tem de ter consciência de que precisa de um algo mais. Precisamos buscar essas correções internamente."

Expulso no início do segundo tempo por reclamação, o treinador não quis comentar a atuação do juiz Marcelo Aparecido de Souza.

"Não vou comentar a expulsão, quem tem de falar é o arbitro. Mas é desagradável o treinador não poder ter reação nenhuma à beira do campo."