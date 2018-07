Dorival Júnior diz que será preciso trabalho para Vasco evoluir

BRASÍLIA - A estreia no comando do Vasco mostrou ao técnico Dorival Júnior que será preciso muito trabalho para recuperar a equipe, que entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao perder para o Flamengo por 1 a 0, em clássico disputado no último domingo, em Brasília. "Temos que ter consciência que precisamos melhorar", disse.

O treinador assumiu a equipe na semana passada, após a saída de Paulo Autuori, e avisou que necessita de tempo para fazer o Vasco evoluir. "Vai demandar tempo, mas a equipe vai voltar a jogar dentro de uma condição que passe um pouco mais de confiança ao torcedor. A sequência do trabalho virá e vamos melhorar", comentou.

Com a derrota, o Vasco caiu para a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, com sete pontos somados em sete rodadas. O time vai buscar a reabilitação em outro clássico, no próximo domingo, às 18h30, quando vai enfrentar o Fluminense no Maracanã.