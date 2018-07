Dorival Junior é o novo técnico do São Paulo

O São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Dorival Junior como técnico na tarde desta quarta-feira. A informação foi divulgada pelo presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, em sua conta no Twitter. "Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. Desejo a ele boas-vindas e sucesso", escreveu o presidente em forma de tuíte.

Ainda de acordo com as mensagens do presidente, Dorival assume o time na semana que vem. O treinador tem problemas particulares para resolver em Santa Catarina que envolvem o estado de saúde de um familiar. Por isso, deverá permanecer em Florianópolis até o final da semana. O presidente Leco confirmou que o time será comandado por Pintado, domingo, no clássico da Vila Belmiro.

Desde a demissão de Rogério Ceni, na segunda-feira, o nome de Dorival Junior surge como principal candidato ao cargo. Na terça-feira, o diretor de futebol Vinicius Pinotti viajou até Florianópolis, em Santa Catarina, onde o treinador está morando, e gostou do que ouviu em duas horas de reunião. Ao Estado, Dorival afirmou que a conversa havia sido de "alto nível". Agora, ele terá a missão de tirar o time da zona de rebaixamento e com uma sequência de seis jogos sem vitórias.

O nome de Dorival foi praticamente consenso na reunião do Conselho de Administração do São Paulo, na segunda-feira. Leco admira o trabalho do treinador e esteve perto de contratá-lo em 2010, quando era vice-presidente de futebol do São Paulo. O presidente Juvenal Juvêncio, falecido em 2015, preferiu apostar em Sergio Baresi, da base.