Dorival Junior elogia Atlético-MG e vê vitória 'justa' O técnico Dorival Júnior não escondeu o contentamento com seus jogadores após a vitória por 2 a 1 diante do Cruzeiro, neste domingo, na primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Atlético inverteu a vantagem do empate e caso não perca no próximo domingo, novamente na Arena do Jacaré, conquistará o título.