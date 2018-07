Dorival Júnior elogia atuação do Santos em vitória no Rio: 'Aprendemos a sofrer'

O Santos segue em sua reação no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Rio, pela 25.ª rodada, mas teve dificuldades contra uma equipe que também vinha de bons resultados nos últimos jogos. Depois da partida, o técnico Dorival Júnior elogiou a atuação santista no estádio Luso Brasileiro e destacou a superação do time.

"Em momento algum do campeonato a gente sofreu tanto. A equipe só amadurece quando suporta esse tipo de situação. Não foi um jogo técnico, mas nós aprendemos a sofrer", afirmou o treinador em entrevista coletiva após o jogo desta quarta-feira.

O gol do Santos saiu logo no começo da partida com o lateral-esquerdo Zeca. Mesmo em desvantagem, o Botafogo não desanimou e pressionou muito o rival paulista. "Foi um resultado importantíssimo para a nossa sequência. Com muita luta e sofrimento. Acredito que reencontramos o caminho. Se a gente manter a postura de hoje (quarta-feira), podemos chegar mais perto dos times que estão na frente", completou.

Com a vitória, o Santos chegou aos 42 pontos e voltou ao G4. Na próxima partida, o time encara o Santa Cruz, às 18h30 deste domingo, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.