Dorival enaltece conjunto e mostra preocupação com cansaço do Santos

Um misto de satisfação e preocupação foi a tônica da entrevista coletiva do técnico do Santos, Dorival Júnior, após a vitória por 3 a 0 sobre o Gama, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. O treinador enalteceu a força do conjunto da equipe, entretanto, deixou claro a atenção especial com a condição física de seus atletas.

“A atuação de todos os jogadores nós temos que enaltecer. E é claro que a situação física é algo que preocupa, pois não sabemos se a equipe vai sentir. Temos que ter tranquilidade agora, pois fizemos um bom jogo no final de semana e melhoramos muito nessa partida contra o Gama. O jogo de domingo será muito complicado e precisamos estar bem recuperados”, disse o comandante santista. A equipe alvinegra volta a campo no domingo para receber o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro David Braz, que entrou no segundo tempo, no lugar de Luiz Felipe, também destacou a força do coletivo da eequipe, que mesmo cheio de desfalques, teve boa atuação. “A gente tem um elenco e sabemos a força do grupo, independente de quem estiver em campo a gente mostra a força do nosso elenco. Mesmo sem os jogadores da seleção, nós vencemos, goleamos e mostramos nossa força”, disse o defensor.

O Santos não contou com Zeca, Thiago Maia e Gabriel, que estão com a seleção brasileira olímpica, além de Victor Ferraz e Lucas Lima, machucados. “Acima de qualquer coisa, temos que destacar a individualidade. Claro que ser protagonista é ótimo, mas o coletivo tem que ser o mais importante”, disse Ricardo Oliveira, autor dos três gols da vitória santista.