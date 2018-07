Dorival Júnior encerra punição e relaciona Madson para o clássico

Keiny Andrade/AE

SANTOS - O técnico Dorival Júnior encerrou a punição imposta à Madson e relacionou o jogador para o clássico de domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu. O meia ficará no banco de reservas do Santos, assim como tinham pedido Paulo Henrique Ganso, Neymar e André.

"Madson está treinando e volta a ser relacionado. Espero que ele volte com outra mentalidade, focado no trabalho", sintetizou o treinador nesta sexta-feira. Questionado se a sua decisão era um voto de confiança aos garotos, Dorival disse que não. "É apenas uma necessidade". Embora completo, o time não jogou bem quarta e se só conseguiu a vitória sobre o Guarani no final.

Dorival Júnior se esquivou de outro assunto polêmico nesta sexta. Ele evitou comentar as declarações de Neymar, que não descartou dar novo chapéu no zagueiro Chicão, do Corinthians.

"Prefiro não polemizar em cima disso. Eu acho que vamos tentar buscar uma boa partida. Uma declaração isolada é fato normal. É natural ver isso do Neymar porque é assim que ele reage. Sei que do outro lado cria um desconforto, mas ele não tem maldade no que fala", procurou justificar o comandante santista.

Após o treino desta sexta, Dorival confirmou o mesmo time que começou jogando contra o Guarani, no 4-4-2, com Neymar e André, e Marquinhos ao lado de Arouca, Wesley e Paulo Henrique Ganso no meio-campo. O técnico, porém, ainda tem uma dúvida. Léo voltou a sentir um desconforto na coxa direita. Se for vetado, Alex Sandro entra na equipe.