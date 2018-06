Dorival Junior espera retorno de Cueva ao São Paulo nesta terça

Quase uma semana depois do restante do grupo, Cueva deve se reapresentar no São Paulo nesta terça-feira para o treino no CT da Barra Funda depois das férias de fim de ano. O peruano alegou compromissos publicitários para ações relacionadas à Copa do Mundo deste ano.

+ Pratto desabafa sobre críticas e justifica saída: 'Prioridade é minha filha'

A tendência é que Cueva esteja no gramado com os colegas, mas priorize trabalhos de fortalecimento muscular antes de treinar com bola, etapa pela qual os outros atletas também passaram.

Na semana passada, o diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, disse que o atraso foi comunicado ao clube, mas não com a antecedência ideal, e que conversaria com o meia para ouvir suas explicações.

O meia Jonatan Gomez também ainda não se reapresentou. O clube informou que ele resolve questões particulares e ainda não há uma data prevista para ser retorno.