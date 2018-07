'Está dando prazer ver o Santos jogar', exalta técnico Dorival Júnior

O técnico Dorival Júnior, que levou o Santos a ter 13 jogos de invencibilidade na temporada, festejou a vitória no clássico e se rendeu ao futebol mostrado por sua equipe diante do São Paulo, nesta quarta-feira à noite. "Está dando prazer ver o Santos jogar. Espero que esses jogadores entendam e continuem trabalhando", afirmou o comandante.

A vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo deixou o time numa situação bem melhor no Campeonato Brasileiro, mas Dorival quer mais. "O time precisa continuar melhorando sempre, não podemos nos dar por satisfeitos. O campeonato está apenas na 24ª rodada e temos 38, nosso objetivo continua o mesmo. Temos de manter a regularidade e buscar novos resultados para incomodar quem esteja à nossa frente", disse.

Para o treinador, a vitória no clássico dá mais brilho à arrancada santista. "Eu também fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Viemos de uma maratona, contra o Sport na Ilha do Retiro, com gramado pesado, e dá para ver que o que os jogadores estão se doando e isso é digno de elogios. Fico satisfeito de estar ao lado desse grupo. Daqui para frente vamos buscar mais, a cada rodada, trabalhando como se fosse o últimos resultado do campeonato."

Dorival conta que conseguiu dar um padrão para a equipe desde sua chegada, mas evitou comparar com os trabalhos anteriores. "O Santos está conseguindo encontrar um caminho e não podemos tirar o brilho e o valor dos trabalhos anteriores. Nosso time está com um futebol dinâmico, com velocidade, sem frescura, com um toque só na bola, e espero que os resultados continuem aparecendo", concluiu o treinador, elogiando ainda o desempenho de Zeca e Victor Ferraz pelos lados do campo. "A equipe tem crescido muito pelo apoio que estamos tendo nas laterais, esse é um fator que vem completando o time."